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https://sport.mail.ru/news/tennis/28439282/
16 января 2017, 11:33 | Теннис | Comments.ua

Украинец не смог обыграть лучшего теннисиста планеты

Второй по рейтингу теннисист Украины Илья Марченко утром в понедельник в стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии сражался с первой ракеткой мира Энди Марреем.

Второй по рейтингу теннисист Украины Илья <span class=error>Марченко</span> утром в понедельник в стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии сражался с первой ракеткой мира <span class=error>Энди</span> <span class=error>Марреем</span>. Увеличить
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Поединок на центральном корте первого в 2017 году турнира «Большого шлема» выиграл британец — 7:5, 7:6, 6:2, сообщает «Сегодня».

В рейтинге АТР Илья Марченко занимает 95-е место, Энди Маррей — первое.

Ранее сегодня Катерина Козлова проиграла экс-первой ракетке мира Венус Уильямс.

Фото: «Sapronov-tennis.org»

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