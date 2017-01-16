Украинец не смог обыграть лучшего теннисиста планеты
Второй по рейтингу теннисист Украины Илья Марченко утром в понедельник в стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии сражался с первой ракеткой мира Энди Марреем.
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Поединок на центральном корте первого в 2017 году турнира «Большого шлема» выиграл британец — 7:5, 7:6, 6:2, сообщает «Сегодня».
В рейтинге АТР Илья Марченко занимает 95-е место, Энди Маррей — первое.
Ранее сегодня Катерина Козлова проиграла
Фото: «Sapronov-tennis.org»
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