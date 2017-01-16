Мельбурн. Карла Суарес Наварро прошла во второй раунд соревнований
Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро преодолела барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, обыграв в двух партиях словачку Яну Чепелову, — 6/2, 6/2.
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За время матча, продолжавшегося 1 час 12 минут, 12-й номер рейтинга WTA, 28-летняя Карла, сделала пять брейков и один эйс, трижды ошибившись при подаче. 23-летняя Чепелова, занимающая 102-е место в мировой классификации, один раз взяла подачу оппонентки и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.
Во втором раунде Australian Open Суарес Наварро сразится с румынкой Сораной Кырстей.
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