Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28439263/
16 января 2017, 11:31 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Карла Суарес Наварро прошла во второй раунд соревнований

Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро преодолела барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, обыграв в двух партиях словачку Яну Чепелову, — 6/2, 6/2.

Испанская теннисистка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> преодолела барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии обыграв в двух партиях словачку Яну <span class=error>Чепелову</span> — 6/2 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За время матча, продолжавшегося 1 час 12 минут, 12-й номер рейтинга WTA, 28-летняя Карла, сделала пять брейков и один эйс, трижды ошибившись при подаче. 23-летняя Чепелова, занимающая 102-е место в мировой классификации, один раз взяла подачу оппонентки и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде Australian Open Суарес Наварро сразится с румынкой Сораной Кырстей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 января

Australian Open. Люка Пуйе не смог обыграть Александра Бублика

Энди Маррей: Теперь Ким не может ругаться во время моих матчей

Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии