Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии

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Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время 20-летний Хачанов сделал 32 эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 28-летний Маннарино восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.