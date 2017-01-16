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https://sport.mail.ru/news/tennis/28439262/
16 января 2017, 11:31 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии

52-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, в четырёх сетах справился с французом Адрианом Маннарино, занимающим 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 3/6, 7/6 (9), 6/3 в первом круге Открытого первенства Австралии.

52-я ракетка мира россиянин <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> в четырёх сетах справился с французом Адрианом <span class=error>Маннарино</span> занимающим 61-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 3/6 7/6 (9) 6/3 в первом круге Открытого первенства Австралии. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время 20-летний Хачанов сделал 32 эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 28-летний Маннарино восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Соперником Хачанова во втором круге Australian Open станет американец Джек Сок или француз Пьер-Юге Эрбер.
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