Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии
52-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, в четырёх сетах справился с французом Адрианом Маннарино, занимающим 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 3/6, 7/6 (9), 6/3 в первом круге Открытого первенства Австралии.
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Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время 20-летний Хачанов сделал 32 эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три
Соперником Хачанова во втором круге Australian Open станет американец Джек Сок или француз
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