Симона Халеп: Во время матча испытывала сильные боли в колене

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«Конечно, моя соперница показала очень хорошую игру. У меня болело колено, поэтому во второй партии мне было тяжело перемещаться по корту. Впрочем, Шелби заслужила победу. Она действовала агрессивно и наносила мощные удары.

Не допускала и мысли, чтобы сняться с турнира. В преддверии старта на Australian Open я принимала противовоспалительные препараты. К сожалению, во время поединка боль усилилась.

Впервые я столкнулась с болями в колене ещё в Сингапуре. Однако в межсезонье всё было прекрасно. Правда, на соревнованиях в Шэньчжэне вновь испытала неприятные ощущения.

Тем не менее, я не собираюсь переносить операцию. Нужно сделать МРТ. Планирую немного отдохнуть и начать курс восстановления, — приводит слова Халеп официальный сайт «мэйджора» в Мельбурне.