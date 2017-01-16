Александра Саснович завершила выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович завершила выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в поединке первого круга основной сетки белорусская теннисистка проиграла в двух сетах китаянке Чжан Шуай (23-й номер мирового рейтинга) — 0:6, 3:6. Александра Саснович, занимающая 118-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, пробилась в основную сетку AustralianOpen, одержав три победы в квалификации. Еще три белорусские теннисистки Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко не смогли преодолеть квалификационный барьер.
В первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» представители Беларуси выступят в мужском парном разряде. Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи, посеянные под 10-м номером, в первом матче встретятся с
105-й по счету открытый чемпионат Австралии по теннису, призовой фонд которого составляется $36,1 млн, завершится на кортах Мельбурна 29 января.
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