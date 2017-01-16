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https://sport.mail.ru/news/tennis/28439018/
16 января 2017, 11:11 | Теннис | БЕЛТА

Александра Саснович завершила выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович завершила выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом в сезоне турнире серии Большого шлема представители <span class=error>Беларуси</span> выступят в мужском парном разряде. Максим Мирный и филиппинец Трет <span class=error>Хьюи</span> посеянные под 10-м номером в первом матче встретятся с <nobr>бразильско-индийским</nobr> тандемом <span class=error>Андре</span> Са / <span class=error>Леандер</span> <span class=error>Паес</span>. Увеличить
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Сегодня в поединке первого круга основной сетки белорусская теннисистка проиграла в двух сетах китаянке Чжан Шуай (23-й номер мирового рейтинга) — 0:6, 3:6. Александра Саснович, занимающая 118-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, пробилась в основную сетку AustralianOpen, одержав три победы в квалификации. Еще три белорусские теннисистки Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко не смогли преодолеть квалификационный барьер.

В первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» представители Беларуси выступят в мужском парном разряде. Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи, посеянные под 10-м номером, в первом матче встретятся с бразильско-индийским тандемом Андре Са / Леандер Паес. Еще один белорус Александр Бурый и итальянец Паоло Лоренци будут соперничать с Радживом Рамом (США) и Равеном Клаасеном (ЮАР).

105-й по счету открытый чемпионат Австралии по теннису, призовой фонд которого составляется $36,1 млн, завершится на кортах Мельбурна 29 января.

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