Николя Маю проиграл в первом круге «мэйджора» в Мельбурне

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За 2 часа 2 минуты, проведённые на корте, 38-я ракетка мира, 35-летний Маю, дважды брал подачу оппонента, сделал один эйс и пять двойных ошибок. 24-летний Райан, находящийся на 89-й строчке в мировой классификации, реализовал шесть брейк-пойнтов, совершил восемь эйсов и три двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

Во втором круге Australian Open Харрисон сразится с чехом Томашем Бердыхом.