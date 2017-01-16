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https://sport.mail.ru/news/tennis/28438804/
16 января 2017, 11:00 | Теннис | GoTennis.ru

Николя Маю проиграл в первом круге «мэйджора» в Мельбурне

Французский теннисист Николя Маю не смог преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии, уступив в трёх сетах американцу Райану Харрисону, — 3/6, 4/6, 2/6.

Французский теннисист <span class=error>Николя</span> Маю не смог преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии уступив в трёх сетах американцу <span class=error>Райану</span> <span class=error>Харрисону</span> — 3/6 4/6 2/6. Увеличить
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За 2 часа 2 минуты, проведённые на корте, 38-я ракетка мира, 35-летний Маю, дважды брал подачу оппонента, сделал один эйс и пять двойных ошибок. 24-летний Райан, находящийся на 89-й строчке в мировой классификации, реализовал шесть брейк-пойнтов, совершил восемь эйсов и три двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

Во втором круге Australian Open Харрисон сразится с чехом Томашем Бердыхом.
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