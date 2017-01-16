Николя Маю проиграл в первом круге «мэйджора» в Мельбурне
Французский теннисист Николя Маю не смог преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии, уступив в трёх сетах американцу Райану Харрисону, — 3/6, 4/6, 2/6.
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За 2 часа 2 минуты, проведённые на корте, 38-я ракетка мира, 35-летний Маю, дважды брал подачу оппонента, сделал один эйс и пять двойных ошибок. 24-летний Райан, находящийся на 89-й строчке в мировой классификации, реализовал шесть
Во втором круге Australian Open Харрисон сразится с чехом Томашем Бердыхом.
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