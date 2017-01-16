Мельбурн. Малек Жазири стал участником второго раунда турнира
56-я ракетка мира, тунисец Малек Жазири, взял верх над японцем Го Соедой, занимающим 141-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4, 6/3 на старте «мэйджора» в Австралии.
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Теннисисты провели на корте ровно 2 часа. За это время 32-летний Жазири семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал шесть брейков, а его соперник выполнил пять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал два
Во втором круге Australian Open Жазири предстоит матч против француза Люки Пуйе или представителя Казахстана Александра Бублика.
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