Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28438803/
16 января 2017, 10:59 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Малек Жазири стал участником второго раунда турнира

56-я ракетка мира, тунисец Малек Жазири, взял верх над японцем Го Соедой, занимающим 141-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4, 6/3 на старте «мэйджора» в Австралии.

56-я ракетка мира тунисец Малек <span class=error>Жазири</span> взял верх над японцем Го <span class=error>Соедой</span> занимающим 141-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/4 6/3 на старте мэйджора в Австралии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте ровно 2 часа. За это время 32-летний Жазири семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал шесть брейков, а его соперник выполнил пять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге Australian Open Жазири предстоит матч против француза Люки Пуйе или представителя Казахстана Александра Бублика.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 января

Энди Маррей: Теперь Ким не может ругаться во время моих матчей

Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии

Мельбурн. Карла Суарес Наварро прошла во второй раунд соревнований