Мельбурн. Малек Жазири стал участником второго раунда турнира

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Теннисисты провели на корте ровно 2 часа. За это время 32-летний Жазири семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал шесть брейков, а его соперник выполнил пять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге Australian Open Жазири предстоит матч против француза Люки Пуйе или представителя Казахстана Александра Бублика.