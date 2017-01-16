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https://sport.mail.ru/news/tennis/28438557/
16 января 2017, 10:40 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова преодолела барьер первого круга Australian Open, обыграв в двух сетах колумбийку Мариану Дуке-Марино, — 6/0, 6/1.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> преодолела барьер первого круга Australian <span class=error>Open</span> обыграв в двух сетах колумбийку <span class=error>Мариану</span> <nobr>Дуке-Марино</nobr> — 6/0 6/1. Увеличить
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Первая очная встреча спортсменок продлилась 56 минут. Десятая ракетка мира, 31-летняя Светлана, записала в свой актив шесть брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. 27-летняя Дуке-Марино, занимающая 108-ю позицию в мировой табели о рангах, один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки.

Во втором раунде «мэйджора» в Мельбурне Кузнецова сразится с австралийкой Джейми Фурлис, победившей Анну Татишвили из США, — 6/4, 6/3.
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