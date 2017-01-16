Светлана Кузнецова выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Российская теннисистка Светлана Кузнецова преодолела барьер первого круга Australian Open, обыграв в двух сетах колумбийку Мариану
Дуке-Марино, — 6/0, 6/1.
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Первая очная встреча спортсменок продлилась 56 минут. Десятая ракетка мира, 31-летняя Светлана, записала в свой актив шесть брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. 27-летняя
Во втором раунде «мэйджора» в Мельбурне Кузнецова сразится с австралийкой Джейми Фурлис, победившей Анну Татишвили из США, — 6/4, 6/3.
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