Светлана Кузнецова выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии

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Первая очная встреча спортсменок продлилась 56 минут. Десятая ракетка мира, 31-летняя Светлана, записала в свой актив шесть брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. 27-летняя Дуке-Марино, занимающая 108-ю позицию в мировой табели о рангах, один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки.

Во втором раунде «мэйджора» в Мельбурне Кузнецова сразится с австралийкой Джейми Фурлис, победившей Анну Татишвили из США, — 6/4, 6/3.