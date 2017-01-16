Австралия. Стефан Робер уступил Душану Лайовичу

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Встреча длилась 1 час 59 минут. За это время 36-летний Робер сделал три эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 26-летний Лайович четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал шесть брейков. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.