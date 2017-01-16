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https://sport.mail.ru/news/tennis/28438556/
16 января 2017, 10:40 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Стефан Робер уступил Душану Лайовичу

53-я ракетка мира, француз Стефан Робер, проиграл сербу Душану Лайовичу, занимающему 92-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 3/6, 3/6 в первом раунде «мэйджора» в Мельбурне.

53-я ракетка мира француз <span class=error>Стефан</span> <span class=error>Робер</span> проиграл сербу <span class=error>Душану</span> <span class=error>Лайовичу</span> занимающему 92-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 3/6 3/6 в первом раунде мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 59 минут. За это время 36-летний Робер сделал три эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 26-летний Лайович четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал шесть брейков. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Следующим соперником Лайовича на Australian Open станет либо француз Жо-Вилфрид Цонга, либо бразилец Тьяго Монтейро.
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