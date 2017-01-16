Австралия. Стефан Робер уступил Душану Лайовичу
53-я ракетка мира, француз Стефан Робер, проиграл сербу Душану Лайовичу, занимающему 92-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 3/6, 3/6 в первом раунде «мэйджора» в Мельбурне.
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Встреча длилась 1 час 59 минут. За это время 36-летний Робер сделал три эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал два
Следующим соперником Лайовича на Australian Open станет либо француз
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