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https://sport.mail.ru/news/tennis/28438351/
16 января 2017, 10:32 | Теннис | GoTennis.ru

Анника Бек уступила Эшли Барти в первом раунде «мэйджора» в Мельбурне

Немецкая теннисистка Анника Бек не смогла преодолеть барьер первого круга Australian Open, проиграв в двух сетах хозяйке кортов Эшли Барти, — 4/6, 5/7.

Немецкая теннисистка <span class=error>Анника</span> Бек не смогла преодолеть барьер первого круга Australian <span class=error>Open</span> проиграв в двух сетах хозяйке кортов <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> — 4/6 5/7. Увеличить
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Первая очная встреча спортсменок продлилась 1 час 40 минут. 53-я ракетка мира, 22-летняя Бек, четырежды брала подачу соперницы, сделала один эйс и допустила девять двойных ошибок. 20-летняя Эшли, занимающая 232-ю позицию в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов, совершила восемь эйсов и трижды ошибалась при подаче.

Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Барти сыграет с американкой Шелби Роджерс.
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