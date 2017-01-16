Анника Бек уступила Эшли Барти в первом раунде «мэйджора» в Мельбурне

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Первая очная встреча спортсменок продлилась 1 час 40 минут. 53-я ракетка мира, 22-летняя Бек, четырежды брала подачу соперницы, сделала один эйс и допустила девять двойных ошибок. 20-летняя Эшли, занимающая 232-ю позицию в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов, совершила восемь эйсов и трижды ошибалась при подаче.

Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Барти сыграет с американкой Шелби Роджерс.