Энди Маррей с победы начал выступление на Australian Open
Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, в трёх сетах переиграл украинца Илью Марченко, занимающего 93-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 7/6 (5), 6/2 на старте Открытого первенства Австралии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 47 минут, которые длился матч, 29-летний Маррей сделал десять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал шесть
Во втором круге Australian Open Маррею будет противостоять россиянин Андрей Рублёв.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter