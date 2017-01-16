Энди Маррей с победы начал выступление на Australian Open

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 2 часа 47 минут, которые длился матч, 29-летний Маррей сделал десять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его оппонент шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу британца.

Во втором круге Australian Open Маррею будет противостоять россиянин Андрей Рублёв.