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https://sport.mail.ru/news/tennis/28438350/
16 января 2017, 10:32 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей с победы начал выступление на Australian Open

Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, в трёх сетах переиграл украинца Илью Марченко, занимающего 93-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 7/6 (5), 6/2 на старте Открытого первенства Австралии.

Первая ракетка мира британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> в трёх сетах переиграл украинца Илью <span class=error>Марченко</span> занимающего 93-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/5 7/6 (5) 6/2 на старте Открытого первенства Австралии. Увеличить
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За 2 часа 47 минут, которые длился матч, 29-летний Маррей сделал десять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его оппонент шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу британца.

Во втором круге Australian Open Маррею будет противостоять россиянин Андрей Рублёв.
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