Australian Open. Франческа Скьявоне покидает соревнования

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За время матча, продлившегося 1 час 14 минут, 100-я ракетка мира, 36-летняя Франческа, два раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. 25-летняя Боузрап, занимающая 117-ю позицию в мировой классификации, сделала по три брейка и эйса, пять раз ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге Australian Open Боузрап померится силами с украинкой Элиной Свитолиной.