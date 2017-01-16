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https://sport.mail.ru/news/tennis/28438349/
16 января 2017, 10:31 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Франческа Скьявоне покидает соревнования

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне не смогла преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии, уступив в двух сетах американке Джулии Боузрап, — 2/6, 4/6.

Итальянская теннисистка <span class=error>Франческа</span> Скьявоне не смогла преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии уступив в двух сетах американке <span class=error>Джулии</span> Боузрап — 2/6 4/6. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 14 минут, 100-я ракетка мира, 36-летняя Франческа, два раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. 25-летняя Боузрап, занимающая 117-ю позицию в мировой классификации, сделала по три брейка и эйса, пять раз ошибившись при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге Australian Open Боузрап померится силами с украинкой Элиной Свитолиной.
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