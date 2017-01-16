Мельбурн. Миша Зверев стал соперником Джона Иснера по второму раунду турнира

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Матч продолжался 2 часа 12 минут. 50-я ракетка мира, 29-летний Миша, записал на свой счёт шесть брейков, восемь подач навылет и две двойные ошибки. 33-летний Гарсия-Лопес, занимающий 74-е место в рейтинге АТР, трижды брал подачу оппонента, сделал три эйса и четыре раза ошибался на своей подаче. Немец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

Во втором раунде Australian Open Зверев померится силами с американцем Джоном Иснером.