Мельбурн. Миша Зверев стал соперником Джона Иснера по второму раунду турнира
Немецкий теннисист Миша Зверев преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, переиграв в трёх сетах испанца Гильермо
Гарсию-Лопеса, — 6/3, 7/6 (5), 6/4.
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Матч продолжался 2 часа 12 минут. 50-я ракетка мира, 29-летний Миша, записал на свой счёт шесть брейков, восемь подач навылет и две двойные ошибки. 33-летний
Во втором раунде Australian Open Зверев померится силами с американцем Джоном Иснером.
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