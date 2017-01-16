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https://sport.mail.ru/news/tennis/28438132/
16 января 2017, 10:20 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Миша Зверев стал соперником Джона Иснера по второму раунду турнира

Немецкий теннисист Миша Зверев преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, переиграв в трёх сетах испанца Гильермо Гарсию-Лопеса, — 6/3, 7/6 (5), 6/4.

Немецкий теннисист Миша <span class=error>Зверев</span> преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии переиграв в трёх сетах испанца <span class=error>Гильермо</span> <nobr>Гарсию-Лопеса</nobr> — 6/3 7/6 (5) 6/4. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 12 минут. 50-я ракетка мира, 29-летний Миша, записал на свой счёт шесть брейков, восемь подач навылет и две двойные ошибки. 33-летний Гарсия-Лопес, занимающий 74-е место в рейтинге АТР, трижды брал подачу оппонента, сделал три эйса и четыре раза ошибался на своей подаче. Немец вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

Во втором раунде Australian Open Зверев померится силами с американцем Джоном Иснером.
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