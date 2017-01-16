Марин Чилич одержал победу на старте Открытого первенства Австралии

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Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. За это время 28-летний Чилич сделал 26 эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а его 26-летний соперник 18 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Во втором раунде Australian Open Чилич сразится с британцем Дэниэлом Эвансом или аргентинцем Факундо Баньисом.