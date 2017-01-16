Марин Чилич одержал победу на старте Открытого первенства Австралии
Седьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, в пяти сетах переиграл поляка Ежи Яновича, занимающего 278-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 4/6, 6/2, 6/2, 6/3 в первом круге «мэйджора» в Мельбурне.
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Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. За это время 28-летний Чилич сделал 26 эйсов, восемь раз ошибся при подаче и реализовал шесть
Во втором раунде Australian Open Чилич сразится с британцем Дэниэлом Эвансом или аргентинцем Факундо Баньисом.
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