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https://sport.mail.ru/news/tennis/28437944/
16 января 2017, 10:04 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина отдала Галине Воскобоевой два гейма на старте Открытого первенства Австралии

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла во второй круг «мэйджора» в Мельбурне, победив в двух сетах Галину Воскобоеву из Казахстана, — 6/2, 6/0.

Украинская теннисистка <span class=error>Элина</span> Свитолина прошла во второй круг мэйджора в Мельбурне победив в двух сетах Галину Воскобоеву из Казахстана — 6/2 6/0. Увеличить
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За 1 час 7 минут, проведённых на корте, 13-я ракетка мира, 22-летняя Элина, записала в свой актив пять брейков и два эйса, шесть раз ошибившись при подаче. 32-летняя Воскобоева, занимающая 310-ю строчку мировой табели о рангах, дважды подавала навылет и допустила три двойные ошибки. Украинка вышла вперёд в личных встречах соперниц — 2:1.

Во втором раунде Australian Open Свитолина сыграет либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с американкой Джулией Боузрап.
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