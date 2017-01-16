Элина Свитолина отдала Галине Воскобоевой два гейма на старте Открытого первенства Австралии

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За 1 час 7 минут, проведённых на корте, 13-я ракетка мира, 22-летняя Элина, записала в свой актив пять брейков и два эйса, шесть раз ошибившись при подаче. 32-летняя Воскобоева, занимающая 310-ю строчку мировой табели о рангах, дважды подавала навылет и допустила три двойные ошибки. Украинка вышла вперёд в личных встречах соперниц — 2:1.

Во втором раунде Australian Open Свитолина сыграет либо с итальянкой Франческой Скьявоне, либо с американкой Джулией Боузрап.