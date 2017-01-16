Мельбурн. Пабло Куэвас проиграл Диего Шварцману на старте турнира

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Встреча длилась 1 час 22 минуты. За это время 31-летний Куэвас сделал семь эйсов, шесть раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, а 24-летний Шварцман шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал семь брейков. Теперь счёт в личных встречах 3:1 в пользу аргентинца.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шварцман будет противостоять победителю матча между австралийцем Сэмюэлом Гротом и бельгийцем Стивом Дарсисом.