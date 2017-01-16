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https://sport.mail.ru/news/tennis/28437943/
16 января 2017, 10:03 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Пабло Куэвас проиграл Диего Шварцману на старте турнира

22-я ракетка мира, уругваец Пабло Куэвас, не справился с аргентинцем Диего Шварцманом, занимающим 52-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 3/6, 3/6, 0/6 в первом круге Australian Open.

22-я ракетка мира уругваец <span class=error>Пабло</span> <span class=error>Куэвас</span> не справился с аргентинцем Диего Шварцманом занимающим 52-ю строчку рейтинга ATP уступив со счётом 3/6 3/6 0/6 в первом круге Australian <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 22 минуты. За это время 31-летний Куэвас сделал семь эйсов, шесть раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, а 24-летний Шварцман шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал семь брейков. Теперь счёт в личных встречах 3:1 в пользу аргентинца.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шварцман будет противостоять победителю матча между австралийцем Сэмюэлом Гротом и бельгийцем Стивом Дарсисом.
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