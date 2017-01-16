Australian Open. Кристина Плишкова взяла верх над Викторией Голубич

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Поединок продлился 2 часа 6 минут. 58-й номер рейтинга WTA, 24-летняя Кристина, сделала шесть брейков и семь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 24-летняя Голубич, занимающая 62-ю позицию в мировой классификации, пять раз брала подачу оппонентки, совершила два эйса и три двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.