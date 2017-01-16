Украинка не смогла преодолеть первый круг Australian Open

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Катерина сошлась на корте с Винус Уильямс уже во второй раз в карьере, сообщает «Корреспондент.net».

Отчетный матч, как и первая попытка, завершился поражением нашей теннисистки, однако на сей раз украинке удалось изрядно измотать старшую сестру Серены.



В первом сете Козлова навязала американке упорную борьбу, и даже имела шанс завершить его в свою пользу, однако Винус сумела перевести игру на тай-брайк, где все же не упустила своего.

Вторая партия также оказалась для Уильямс сложной, однако класс теннисистки из США все же дал о себе знать — 7:5 в пользу соперницы украинки.

Козлова стала нашей первой спортсменкой, покинувшей Australian Open-2017. При этом выступление на турнире принесет ей 36.500 долларов призовых и 10 очков к рейтингу.

Катерина Козлова (Украина) — Винус Уильямс (США, 13) — 6:7 (5), 5:7.