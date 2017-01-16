Australian Open. Анастасия Севастова прошла во второй раунд турнира на отказе соперницы
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова преодолела барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии после отказа от продолжения борьбы японки Нао Хибино. Игра была остановлена после первого сета, завершившегося победой латвийки, — 6/4.
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За 36 минут, проведённых на корте, 35-я ракетка мира, 26-летняя Анастасия, сделала два брейка и один эйс, трижды ошибившись при подаче. 22-летняя Хибино, находящаяся на 99-м месте в рейтинге WTA, один раз взяла подачу оппонентки и допустила одну двойную ошибку. Севастова увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.
Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Севастова сразится со словачкой Кристиной Куцовой.
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