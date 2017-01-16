Australian Open. Анастасия Севастова прошла во второй раунд турнира на отказе соперницы

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За 36 минут, проведённых на корте, 35-я ракетка мира, 26-летняя Анастасия, сделала два брейка и один эйс, трижды ошибившись при подаче. 22-летняя Хибино, находящаяся на 99-м месте в рейтинге WTA, один раз взяла подачу оппонентки и допустила одну двойную ошибку. Севастова увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

Во втором круге «мэйджора» в Мельбурне Севастова сразится со словачкой Кристиной Куцовой.