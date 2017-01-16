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https://sport.mail.ru/news/tennis/28437761/
16 января 2017, 9:49 | Теннис | GoTennis.ru

Сэм Куэрри продолжает борьбу на соревнованиях в Мельбурне

31-я ракетка мира, американец Сэм Куэрри, одержал победу над французом Кантеном Гали, занимающим 154-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (10), 7/6 (4), 6/3, 6/4 в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.

31-я ракетка мира американец Сэм <span class=error>Куэрри</span> одержал победу над французом <span class=error>Кантеном</span> Гали занимающим 154-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/7 (10) 7/6 (4) 6/3 6/4 в первом раунде Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время 29-летний Куэрри сделал 31 эйс, десять раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 20-летний соперник 24 раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и сделал три брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге Australian Open Куэрри скрестит ракетки с австралийцем Алексом Де Минауром, который обыграл австрийца Геральда Мельцера со счётом 5/7, 6/32/6, 7/6 (2), 6/1.
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