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https://sport.mail.ru/news/tennis/28437760/
16 января 2017, 9:49 | Теннис | GoTennis.ru

Кристина МакХэйл не смогла преодолеть барьер первого круга Australian Open

Американская теннисистка Кристина МакХэйл проиграла в двух сетах словачке Кристина Куцовой и завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии на стадии первого раунда — 4/6, 0/6.

Американская теннисистка Кристина МакХэйл проиграла в двух сетах словачке Кристина <span class=error>Куцовой</span> и завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии на стадии первого раунда — 4/6 0/6. Увеличить
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Матч продлился 1 час 26 минут. 43-я ракетка мира, 24-летняя МакХэйл, один раз взяла подачу оппонентки, сделала четыре эйса и пять двойных ошибок. 26-летняя Куцова, занимающая 81-е место в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов, совершила два эйса и один раз ошиблась при подаче. Словачка вышла вперёд в личных встречах соперниц — 2:1.

Во втором круге Australian Open Куцова будет противостоять латвийке Анастасии Севастовой.
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