Кристина МакХэйл не смогла преодолеть барьер первого круга Australian Open
Американская теннисистка Кристина МакХэйл проиграла в двух сетах словачке Кристина Куцовой и завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии на стадии первого раунда — 4/6, 0/6.
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Матч продлился 1 час 26 минут. 43-я ракетка мира, 24-летняя МакХэйл, один раз взяла подачу оппонентки, сделала четыре эйса и пять двойных ошибок. 26-летняя Куцова, занимающая 81-е место в мировой классификации, реализовала пять
Во втором круге Australian Open Куцова будет противостоять латвийке Анастасии Севастовой.
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