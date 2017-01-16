Кристина МакХэйл не смогла преодолеть барьер первого круга Australian Open

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Матч продлился 1 час 26 минут. 43-я ракетка мира, 24-летняя МакХэйл, один раз взяла подачу оппонентки, сделала четыре эйса и пять двойных ошибок. 26-летняя Куцова, занимающая 81-е место в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов, совершила два эйса и один раз ошиблась при подаче. Словачка вышла вперёд в личных встречах соперниц — 2:1.

Во втором круге Australian Open Куцова будет противостоять латвийке Анастасии Севастовой.