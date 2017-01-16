Мисаки Дои завершила выступление на Australian Open

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За время матча, продлившегося 1 час 41 минуту, 42-я ракетка мира, 25-летняя Дои, один раз взяла подачу соперницы, совершила один эйс и две двойные ошибки. 30-летняя Полин, занимающая 66-ю позицию в мировой классификации, записала в свой актив три брейка и четыре эйса, семь раз ошибившись при подаче. Француженка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:0.

Во втором раунде Australian Open Парментье сыграет с американкой Коко Вандевеге.