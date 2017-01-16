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https://sport.mail.ru/news/tennis/28437577/
16 января 2017, 9:22 | Теннис | GoTennis.ru

Мисаки Дои завершила выступление на Australian Open

Японская теннисистка Мисаки Дои не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, уступив в двух сетах француженке Полин Парментье, — 5/7, 5/7.

Японская теннисистка <span class=error>Мисаки</span> Дои не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии уступив в двух сетах француженке Полин Парментье — 5/7 5/7. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 41 минуту, 42-я ракетка мира, 25-летняя Дои, один раз взяла подачу соперницы, совершила один эйс и две двойные ошибки. 30-летняя Полин, занимающая 66-ю позицию в мировой классификации, записала в свой актив три брейка и четыре эйса, семь раз ошибившись при подаче. Француженка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:0.

Во втором раунде Australian Open Парментье сыграет с американкой Коко Вандевеге.
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