Лорен Дэвис покидает Открытый чемпионат Австралии

За 1 час 50 минут, проведённых на корте, 46-я ракетка мира, 23-летняя Дэвис, трижды брала подачу оппонентки, сделала один эйс и шесть двойных ошибок. 21-летняя Саманта, занимающая 163-ю строчку мировой табели о рангах, записала в свой актив шесть брейков и три эйса, девять раз ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором раунде Australian Open Кроуфорд померится силами с испанкой Гарбин Мугурусой.