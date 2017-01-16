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https://sport.mail.ru/news/tennis/28437576/
16 января 2017, 9:22 | Теннис | GoTennis.ru

Лорен Дэвис покидает Открытый чемпионат Австралии

Американская теннисистка Лорен Дэвис не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого первенства Австралии, проиграв в трёх сетах своей соотечественнице Саманте Кроуфорд, — 6/4, 3/6, 0/6.

За 1 час 50 минут, проведённых на корте, 46-я ракетка мира, 23-летняя Дэвис, трижды брала подачу оппонентки, сделала один эйс и шесть двойных ошибок. 21-летняя Саманта, занимающая 163-ю строчку мировой табели о рангах, записала в свой актив шесть брейков и три эйса, девять раз ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором раунде Australian Open Кроуфорд померится силами с испанкой Гарбин Мугурусой.
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