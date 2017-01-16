Мельбурн. Роберта Винчи не смогла победить Коко Вандевеге

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Поединок продлился 1 час 36 минут. 18-я ракетка мира, 33-летняя Роберта, один раз брала подачу оппонентки, совершила два эйса и четыре двойные ошибки. 25-летняя Вандевеге, занимающая 38-ю позицию в мировой классификации, реализовала четыре брейк-пойнта, сделала семь эйсов и семь раз ошибалась при подаче. Спортсменка из США увеличила отрыв в личных встречах соперниц — 3:1.

Во втором круге Australian Open Вандевеге сразится с француженкой Полин Парментье.