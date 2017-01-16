Мельбурн. Роберта Винчи не смогла победить Коко Вандевеге
Итальянская теннисистка Роберта Винчи не сумела преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии, проиграв в двух сетах американке Коко Вандевеге, — 1/6, 6/7 (3).
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Поединок продлился 1 час 36 минут. 18-я ракетка мира, 33-летняя Роберта, один раз брала подачу оппонентки, совершила два эйса и четыре двойные ошибки. 25-летняя Вандевеге, занимающая 38-ю позицию в мировой классификации, реализовала четыре
Во втором круге Australian Open Вандевеге сразится с француженкой Полин Парментье.
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