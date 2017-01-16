Анастасия Павлюченкова обыграла Евгению Родину на Открытом первенстве Австралии

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Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За это время 25-летняя Павлюченкова сделала три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 27-летняя Родина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу Родиной.

За выход в третий круг Australian Open Павлюченкова поспорит со своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой.