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https://sport.mail.ru/news/tennis/28437400/
16 января 2017, 9:13 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Павлюченкова обыграла Евгению Родину на Открытом первенстве Австралии

27-я ракетка мира, россиянка Анастасия Павлюченкова, переиграла свою соотечественницу Евгению Родину, занимающую 84-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 7/6 (2) на старте «мэйджора» в Мельбурне.

27-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова переиграла свою соотечественницу Евгению Родину занимающую 84-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/1 7/6 (2) на старте мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За это время 25-летняя Павлюченкова сделала три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 27-летняя Родина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу Родиной.

За выход в третий круг Australian Open Павлюченкова поспорит со своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой.
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