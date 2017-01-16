Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28437260/
16 января 2017, 8:52 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв пробился во второй круг «мэйджора» в Мельбурне

156-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, успешно стартовал на Открытом первенстве Австралии, победив представителя Тайваня Лю Йен-Суна, занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/3, 7/6 (0), 6/3.

156-я ракетка мира россиянин Андрей <span class=error>Рублёв</span> успешно стартовал на Открытом первенстве Австралии победив представителя Тайваня Лю <nobr>Йен-Суна</nobr> занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 6/3 7/6 (0) 6/3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 2 часа 50 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал 19 эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 33-летний соперник 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал три брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором раунде Australian Open Рублёву предстоит сыграть с победителем матча между британцем Энди Марреем и украинцем Ильёй Марченко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 января

Марин Чилич одержал победу на старте Открытого первенства Австралии

Мельбурн. Миша Зверев стал соперником Джона Иснера по второму раунду турнира

Australian Open. Кристина Плишкова взяла верх над Викторией Голубич