Андрей Рублёв пробился во второй круг «мэйджора» в Мельбурне

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Встреча длилась 2 часа 50 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал 19 эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 33-летний соперник 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал три брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором раунде Australian Open Рублёву предстоит сыграть с победителем матча между британцем Энди Марреем и украинцем Ильёй Марченко.