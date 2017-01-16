Андрей Рублёв пробился во второй круг «мэйджора» в Мельбурне
156-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, успешно стартовал на Открытом первенстве Австралии, победив представителя Тайваня Лю
Йен-Суна, занимающего 61-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/3, 7/6 (0), 6/3.
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Встреча длилась 2 часа 50 минут. За это время 19-летний Рублёв сделал 19 эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал четыре
Во втором раунде Australian Open Рублёву предстоит сыграть с победителем матча между британцем Энди Марреем и украинцем Ильёй Марченко.
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