Американец Изнер не пустил россиянина Кравчука во второй раунд Australian Open

В понедельник российский теннисист сумел взять один сет у американца Джона Изнера, 19-го номера посева, потерпев поражение со счетом 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

В следующем круге Изнер сыграет с Мишей Зверевым из Германии, который оказался сильнее испанца Гильермо Гарсии-Лопеса — 6:3, 7:6 (7:5), 6:4.

Результаты других матчей первого круга:

Томаш Бердых (Чехия, 10) — Лука Ванни (Италия, квалификация) — 6:1, отказ Ванни,

Сэм Куэрри (США, 31) — Кентен Алис (Франция) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:4), 6:3, 6:4.

Бернард Томич (Австралия, 27) — Томас Беллуччи (Бразилия) — 6:2, 6:1, 6:4.