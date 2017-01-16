Вихлянцева пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

В понедельник российская теннисистка, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в двух сетах переиграла американку Ваню Кинг — 6:3, 6:2. Соперницы провели на корте один час.

В следующем круге Вихлянцева сыграет с победительницей матча между соотечественницами Евгенией Родиной и Анастасией Павлюченковой (24-й номер посева).

В еще одном матче первого раунда латвийка Анастасия Севастова (32) встречалась с японкой Нао Хибино. После первого сета, завершившегося со счетом 6:4 в пользу Севастовой, ее противница отказалась от продолжения борьбы, и уроженка Лиепаи вышла во второй круг.