Россиянин Кузнецов проиграл Нисикори в первом круге Australian Open
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Российский теннисист Андрей Кузнецов в упорной борьбе уступил японцу Кэю Нисикори в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.
Встреча россиянина с пятым сеяным завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу японца. Матч продолжался 3 часа 35 минут.
В прошлом году Кузнецов дошел на Australian Open до четвертого круга.
Во втором круге Нисикори сыграет против француза Жереми Шарди.
В другом матче дня серб Виктор Троицки (29) обыграл боснийца Дамира Джумхура — 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 6:3.
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