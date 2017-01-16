Россиянин Кузнецов проиграл Нисикори в первом круге Australian Open

Встреча россиянина с пятым сеяным завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу японца. Матч продолжался 3 часа 35 минут.

В прошлом году Кузнецов дошел на Australian Open до четвертого круга.

Во втором круге Нисикори сыграет против француза Жереми Шарди.

В другом матче дня серб Виктор Троицки (29) обыграл боснийца Дамира Джумхура — 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 6:3.