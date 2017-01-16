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https://sport.mail.ru/news/tennis/28436604/
16 января 2017, 7:57 | Теннис | Р-Спорт

Россиянин Кузнецов проиграл Нисикори в первом круге Australian Open

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Российский теннисист Андрей Кузнецов в упорной борьбе уступил японцу Кэю Нисикори в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча россиянина с пятым сеяным завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу японца. Матч продолжался 3 часа 35 минут.

В прошлом году Кузнецов дошел на Australian Open до четвертого круга.

Во втором круге Нисикори сыграет против француза Жереми Шарди.

В другом матче дня серб Виктор Троицки (29) обыграл боснийца Дамира Джумхура — 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 6:3.
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