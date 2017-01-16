Халеп уступила в первом круге теннисного Australian Open

В понедельник четвертая сеяная проиграла американке Шелби Роджерс со счетом 3:6, 1:6.

В других матчах дня 19-я сеяная голландка Кики Бертенс проиграла Варваре Лепченко из США — 5:7, 6:7 (5:7), сербка Елена Янкович одолела немку Лауру Зигемунд (26) — 6:1, 1:6, 6:4, испанка Гарбинье Мугуруса (7) взяла верх над новозеландкой Мариной Эракович — 7:5, 6:4, румынка Ирина-Камелия Бегу (27) обыграла Ярославу Шведову из Казахстана — 5:7, 6:3, 6:4, олимпийская чемпионка Моника Пюиг из Пуэрто-Рико победила румынку Патрицию-Марию Тиг — 6:0, 6:1, а американка Винус Уильямс (13) одолела украинку Катерину Козлову — 7:6 (7:5), 7:5.