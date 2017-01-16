Халеп уступила в первом круге теннисного Australian Open
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Румынка Симона Халеп выбыла из борьбы в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира серии Большого шлема.
В понедельник четвертая сеяная проиграла американке Шелби Роджерс со счетом 3:6, 1:6.
В других матчах дня 19-я сеяная голландка Кики Бертенс проиграла Варваре Лепченко из США — 5:7, 6:7 (5:7), сербка Елена Янкович одолела немку Лауру Зигемунд (26) — 6:1, 1:6, 6:4, испанка Гарбинье Мугуруса (7) взяла верх над новозеландкой Мариной Эракович — 7:5, 6:4, румынка
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