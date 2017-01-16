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16 января 2017, 8:27 | Теннис | Vesti.kz

Ярослава Шведова проиграла в первом круге Australian Open

Представительница Казахстана Ярослава Шведова не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка в трех партиях уступила 27-й сеяной соревнований. Увеличить
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На старте турнира Шведова, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, встречалась с 27-й сеяной соревнований Ириной-Камелией Бегу из Румынии.

Выиграв первый сет со счетом 7:5, Шведова проиграла в двух следующих со счетом 3:6 и 4:6.

Позднее в борьбу на Australian Open вступят еще два представителя Казахстана. В женской сетке выступит Галина Воскобоева, а в мужской — Алексндр Бублик. Подробнее можно узнать в информационном табло.

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