Ярослава Шведова проиграла в первом круге Australian Open
Представительница Казахстана Ярослава Шведова не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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На старте турнира Шведова, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, встречалась с 27-й сеяной соревнований
Выиграв первый сет со счетом 7:5, Шведова проиграла в двух следующих со счетом 3:6 и 4:6.
Позднее в борьбу на Australian Open вступят еще два представителя Казахстана. В женской сетке выступит Галина Воскобоева, а в мужской — Алексндр Бублик. Подробнее можно узнать в информационном табло.
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