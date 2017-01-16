Ярослава Шведова проиграла в первом круге Australian Open

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На старте турнира Шведова, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, встречалась с 27-й сеяной соревнований Ириной-Камелией Бегу из Румынии.

Выиграв первый сет со счетом 7:5, Шведова проиграла в двух следующих со счетом 3:6 и 4:6.

Позднее в борьбу на Australian Open вступят еще два представителя Казахстана. В женской сетке выступит Галина Воскобоева, а в мужской — Алексндр Бублик. Подробнее можно узнать в информационном табло.