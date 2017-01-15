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https://sport.mail.ru/news/tennis/28433420/
15 января 2017, 17:47 | Теннис | ТАСС

Мария Шарапова продолжит работу с тренером Гренефельдом

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова продолжит работу с тренером Свеном Гренефельдом после завершения дисквалификации. Об этом ТАСС сообщили в компании IMG, представляющей интересы Шараповой.

«Изменений в тренерском штабе Шараповой не будет», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Шарапова проведет первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. До этого момента спортсменка не будет проводить выставочные матчи.

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ИТФ) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.
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