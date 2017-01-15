Пока их 128. Обзор результатов жеребьёвки женского турнира Australian Open
До старта первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии — остаётся меньше суток. На этот раз женские соревнования по ряду причин не досчитаются нескольких ярких звёзд, однако в предстоящие две недели на кортах «Мельбурн-Парка» будет на что и кого посмотреть.
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Под первым номером на Australian Open посеяна его действующая чемпионка Анжелик Кербер. Именно с Зелёного континента началось восхождение немки на первую позицию мирового рейтинга. Начнёт защиту титула Анжелик поединком против украинки Леси Цуренко, а затем встретится с победительницей игры своей соотечественницы Карины Виттхёфт и Эри Ходзуми из Японии. В третьем круге наиболее вероятной соперницей Кербер видится румынка
В матче за выход в четвертьфинал первая ракетка мира может сыграть, например, с россиянкой Дарьей Касаткиной или итальянкой Робертой Винчи, правда первой наверняка окажет серьёзное сопротивление на стадии второго раунда канадка Эжени Бушар.
В качестве главной претендентки на попадание в ¼ финала от нижней половины первой четверти сетки можно рассматривать Гарбин Мугурусу. Впрочем, уже во втором круге она может сразиться с американкой Лорен Дэвис, недавно завоевавшей свой первый трофей в карьере на турнире в Окленде.
В третьем круге испанка, вполне возможно, будет противостоять Анастасии Севастовой из Латвии, в 1/8 финала — с китаянкой Чжан Шуай, на прошлом Australian Open добравшейся до четвертьфинала.
Вероятный четвертьфинал: Анжелик Кербер — Гарбин Мугуруса.
Во второй четверти турнирной таблицы основное внимание российских болельщиков будет сосредоточено на Светлане Кузнецовой. Стартовой оппоненткой россиянки стала колумбийка Мариана
В поединке за выход в ¼ финала Светлану, вполне вероятно, будет ждать сильнейшая в
Весьма неплохими представляются шансы на выход в четвертьфинал Симоны Халеп. Впрочем, уже стартовая оппонентка румынки в лице Шелби Роджерс может доставить ей проблемы. В третьем круге возможна встреча Симоны и олимпийской чемпионки Моники Пюиг, а победительница этой игры, скорее всего, померится силами с
Вероятный четвертьфинал: Симона Халеп — Элина Свитолина.
В третьей четверти сетки главный фаворит — Каролина Плишкова. Пожалуй, лишь на стадии третьего круга у неё могут возникнуть затруднения в возможном поединке против Юлии Путинцевой из Казахстана. А вот борьба за то, чтобы сразиться с чешкой в 1/8 финала, развернётся весьма серьёзная. Если судить по рейтингу, соперница Плишковой должна определиться в матче Тимеа Бачински и Дарьи Гавриловой, однако последней может помешать Кристина Младенович, а первая пребывает в далеко не лучших кондициях.
По всей видимости, пару Каролине в ¼ финала составит Агнешка Радваньска. По крайней мере, результаты, показанные полячкой на старте сезона, вселяют оптимизм в её поклонников. В третьем раунде, куда Ага просто обязана выходить, она может сыграть с Ализе Корне из Франции, а затем, будем надеяться, скрестит ракетки с россиянкой Еленой Весниной.
Вероятный четвертьфинал: Каролина Плишкова — Агнешка Радваньска.
Наконец, в заключительной части сетки начнёт свой турнирный путь вторая ракетка мира Серена Уильямс. Уже в первом круге её ждёт очень непростая встреча со швейцаркой Белиндой Бенчич. Трудным ожидается для Серены и поединок второго круга, где её соперницей будет либо Янина Викмайер, либо Люси Шафаржова. В поединке за выход в 1/8 финала
Также в этой части сетки сыграет словачка Доминика Цибулкова, триумфально завершившая прошлый год. В третьем круге Доминика может сыграть с россиянкой Екатериной Макаровой. Правда, даже если Цибулковой удастся выйти в 1/8 финала, дальше пройти.
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