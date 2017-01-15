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15 января 2017, 16:28 | Теннис | GoTennis.ru

Томми Хаас: Хотелось бы завершить карьеру каким-то необычным образом

Немецкий теннисист Томми Хаас, который проведёт на Открытом чемпионате Австралии свой первым матч за последние 15 месяцев, рассказал о том, как бы он хотел завершить карьеру игрока.

Немецкий теннисист <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хаас</span> который проведёт на Открытом чемпионате Австралии свой первым матч за последние 15 месяцев рассказал о том как бы он хотел завершить карьеру игрока. Увеличить
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«Всегда хотелось сделать это по-своему. Например, ты просыпаешься и говоришь: “Знаете, мне всё это надоело! У меня нет больше желания тренироваться и играть — я ухожу из тенниса!”. Но на самом деле я это делать пока не собираюсь», — цитирует 38-летнего представителя Германии издание The Desert Sun.

Напомним, что, согласно жеребьёвке, в первом круге соревнований в Мельбурне Томми Хаас сразится с 46-й ракеткой мира, французом Бенуа Пэром.
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