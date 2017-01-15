Томми Хаас: Хотелось бы завершить карьеру каким-то необычным образом
Немецкий теннисист Томми Хаас, который проведёт на Открытом чемпионате Австралии свой первым матч за последние 15 месяцев, рассказал о том, как бы он хотел завершить карьеру игрока.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Всегда хотелось сделать это
Напомним, что, согласно жеребьёвке, в первом круге соревнований в Мельбурне Томми Хаас сразится с 46-й ракеткой мира, французом Бенуа Пэром.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter