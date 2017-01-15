Томми Хаас: Хотелось бы завершить карьеру каким-то необычным образом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Всегда хотелось сделать это по-своему. Например, ты просыпаешься и говоришь: “Знаете, мне всё это надоело! У меня нет больше желания тренироваться и играть — я ухожу из тенниса!”. Но на самом деле я это делать пока не собираюсь», — цитирует 38-летнего представителя Германии издание The Desert Sun.

Напомним, что, согласно жеребьёвке, в первом круге соревнований в Мельбурне Томми Хаас сразится с 46-й ракеткой мира, французом Бенуа Пэром.