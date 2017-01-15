Даниил Медведев продолжает лидировать в Чемпионской гонке АТР в категории U-21
Российский теннисист Даниил Медведев остаётся лидером в Чемпионской гонке АТР среди игроков не старше 21-го года.
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На второй позиции расположился австралиец Омар Ясика, третьим идёт чилиец Кристиан Гарин.
Чемпионская гонка U-21. 16 января 2017 года.
1. Даниил Медведев (Россия) — 150 очков.
2. Омар Ясика (Австралия) — 48.
3. Кристиан Гарин (Чили) — 44.
4. Даниэль Альтмайер (Германия) — 32.
4. Хён Чон (Южная Корея) — 32.
4. Джаред Дональдсон (США) — 32.
7. Алекс Де Минаур (Австралия) — 32.
8. Карен Хачанов (Россия) — 20.
9. Майкл Ммо (США) — 19.
10. Денис Шаповалов (Канада) — 15.
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