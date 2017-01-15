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15 января 2017, 15:00 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев продолжает лидировать в Чемпионской гонке АТР в категории U-21

Российский теннисист Даниил Медведев остаётся лидером в Чемпионской гонке АТР среди игроков не старше 21-го года.

Российский теннисист Даниил <span class=error>Медведев</span> остаётся лидером в Чемпионской гонке <span class=error>АТР</span> среди игроков не старше 21-го года. Увеличить
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На второй позиции расположился австралиец Омар Ясика, третьим идёт чилиец Кристиан Гарин.

Чемпионская гонка U-21. 16 января 2017 года.

1. Даниил Медведев (Россия) — 150 очков.

2. Омар Ясика (Австралия) — 48.

3. Кристиан Гарин (Чили) — 44.

4. Даниэль Альтмайер (Германия) — 32.

4. Хён Чон (Южная Корея) — 32.

4. Джаред Дональдсон (США) — 32.

7. Алекс Де Минаур (Австралия) — 32.

8. Карен Хачанов (Россия) — 20.

9. Майкл Ммо (США) — 19.

10. Денис Шаповалов (Канада) — 15.
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