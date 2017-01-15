Рафаэль Надаль: Половину прошлого сезона играл через боль

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«Я приехал в Мельбурн и получаю здесь удовольствие. Я вернулся в Тур после перерыва. Кажется, что он был не таким длительным, но на самом деле после Roland Garros я провёл на должном уровне только один турнир — Открытый чемпионата США. Но даже там находился не в идеальной форме.

Олимпийские игры сложились удачно, но тогда я испытывал боли в запястье. Я продолжил выступать, потому что не хотел опять делать паузу. На соревнованиях в Пекине и Шанхае я тоже играл через боль.