Рафаэль Надаль: Половину прошлого сезона играл через боль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в преддверии старта на Australian Open рассказал о том, будет ли доволен своим выступлением, если не завоюет титул.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я приехал в Мельбурн и получаю здесь удовольствие. Я вернулся в Тур после перерыва. Кажется, что он был не таким длительным, но на самом деле после Roland Garros я провёл на должном уровне только один турнир — Открытый чемпионата США. Но даже там находился не в идеальной форме.
Олимпийские игры сложились удачно, но тогда я испытывал боли в запястье. Я продолжил выступать, потому что не хотел опять делать паузу. На соревнованиях в Пекине и Шанхае я тоже играл через боль.
Повторюсь, если бы я не верил, что могу бороться за самые престижные трофеи, я бы играл в гольф или рыбачил. Так что я продолжаю карьеру, потому что остаются цели, которые меня мотивируют, — цитирует Надаля
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