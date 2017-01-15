Кукушкин и Бублик узнали соперников по первому кругу «Australian Open»
Накануне определились все участники основной сетки первого «мэйджора» сезона — «Australian Open», сообщает Sports.kz.
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Стали известны соперники и казахстанских теннисистов.
Преодолевший квалификацию Александр Бублик встретится в первом круге с 16-м сеянным, французом Люка Пуйе.
Соперником же Михаила Кукушкина станет молодой американец Фрэнсис Тиафо.
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