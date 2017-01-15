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15 января 2017, 13:26 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Мари Пирс!

Сегодня свой 42-й день рождения отмечает французская теннисистка Мари Пирс. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Мари, желает ей доброго здоровья и успехов во всех начинаниях.

Сегодня свой 42-й день рождения отмечает французская теннисистка <span class=error>Мари</span> Пирс. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес <span class=error>Мари</span> желает ей доброго здоровья и успехов во всех начинаниях. Увеличить
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Мари Пирс родилась 15 января 1975 года в Монреале, в семье американца и француженки, а выросла в США. Профессиональную карьеру начала в 1989 году. За время выступлений выиграла 18 турниров WTA в одиночном разряде и 10 — в парном, заработав при этом 9,793 миллиона долларов призовых. Мари дважды становилась побительницей турнира «Кубок Кремля» — в 1998 и 2005 годах.
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