Сегодня день рождения у Мари Пирс!

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Мари Пирс родилась 15 января 1975 года в Монреале, в семье американца и француженки, а выросла в США. Профессиональную карьеру начала в 1989 году. За время выступлений выиграла 18 турниров WTA в одиночном разряде и 10 — в парном, заработав при этом 9,793 миллиона долларов призовых. Мари дважды становилась побительницей турнира «Кубок Кремля» — в 1998 и 2005 годах.