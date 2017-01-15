Россиянка Евгения Родина опустилась на 10-е место в Чемпионской гонке WTA

В предыдущей версии Чемпионской гонки Родина занимала шестую строчку, за неделю потеряв четыре позиции. Другая россиянка Светлана Кузнецова, наоборот, поднялась на четыре позиции и теперь делит в рейтинге 23-е место с еще одной представительницей России Дарьей Касаткиной, а также со словачкой Доминикой Цибулковой и итальянкой Робертой Винчи.

Новым лидером чемпионской гонки WTA стала британка Йоханна Конта, которая благодаря победе на турнире в Сиднее обошла в списке чешку Каролину Плишкову, занимающую теперь вторую позицию. Замыкает тройку полька Агнешка Радваньская, уступившая Конте в финале сиднейского турнира.

В первой сотне гонки также присутствуют еще шесть россиянок: Екатерина Александрова занимает 20-е место, Наталья Вихлянцева — 28-е, Анастасия Павлюченкова — 44-е, Виталия Дьяченко — 57-е, Ирина Хромачева — 70-е, Анастасия Фролова — 86-е.