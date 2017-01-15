Карен Хачанов провёл тренировку с Рафаэлем Надалем в Мельбурне
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своей подготовке к старту на Открытом чемпионате Австралии.
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«Потренировался вместе с настоящим чемпионом Рафаэлем Надалем в преддверии Australian Open», — написал Карен в своём микроблоге на сервисе Twitter.
Напомним, что в первом раунде «мэйджора» в Мельбурне Хачанов сразится с французом Адрианом Маннарино, а Надаль — с немцем Флорианом Майером.
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