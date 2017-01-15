Британка Конта подвинула россиянку Кузнецову на 10-е место в мировом рейтинге WTA

Конта поднялась с 10-го на 9-е место после победы на турнире в Сиднее, где британка в финале обыграла польку Агнешку Радваньскую.

Более ощутимый рывок совершила полуфиналистка данного турнира Барбора Стрыцова из Чехии, которая поднялась с 19-го места на 16-е и отодвинула россиянку Елену Веснину с 17-й строчки на 18-ю.

Рейтинг WTA, версия от 16 января:

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 8875 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7080,

3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) — 5625,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5073,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4970,

6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4865,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4420,

8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4137,

9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 4055,

10 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 3745….

18 (17). Елена Веснина (Россия) — 2229….

25 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1700….

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1620….

34 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1377….

85 (84). Евгения Родина (Россия) — 756….

95 (92). Ирина Хромачева (Россия) — 682.