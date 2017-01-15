Британка Конта подвинула россиянку Кузнецову на 10-е место в мировом рейтинге WTA
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Британка Йоханна Конта подвинула россиянку Светлану Кузнецову с 9-го на 10-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в воскресенье.
Конта поднялась с 10-го на 9-е место после победы на турнире в Сиднее, где британка в финале обыграла польку Агнешку Радваньскую.
Более ощутимый рывок совершила полуфиналистка данного турнира Барбора Стрыцова из Чехии, которая поднялась с 19-го места на 16-е и отодвинула россиянку Елену Веснину с 17-й строчки на 18-ю.
Рейтинг WTA, версия от 16 января:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 8875 очков,
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7080,
3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) — 5625,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5073,
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4970,
6 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4865,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4420,
8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4137,
9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 4055,
10 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 3745….
18 (17). Елена Веснина (Россия) — 2229….
25 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1700….
27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1620….
34 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1377….
85 (84). Евгения Родина (Россия) — 756….
95 (92). Ирина Хромачева (Россия) — 682.
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