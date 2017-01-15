Australian Open. Битва за титул и звание первой ракетки мира

Australian Open — самый молодой из четвёрки турниров «Большого шлема» — он начал разыгрываться под названием «чемпионат Австралазии» с 1905 года. В 1927-м его переименовали в «чемпионат Австралии», а в 1969-м с наступлением Открытой эры в теннисе соревнование приобрело своё нынешнее название — Открытый чемпионат Австралии.



Турнир не проводился во время I и II Мировых войн (1916−1918, 1941−1945), поэтому нынешний розыгрыш будет 105-м по счёту. Традиционно соревнования устраивались в январе, однако в 1977 году их было решено сдвинуть на декабрь, таким образом, в тот год состоялось сразу два турнира. В 1987-м турнир снова перенесли на январь, поэтому в 1986-м чемпионат не проводился.



Турнир много перемещался по стране: он проводился в таких городах, как Мельбурн (56 раз), Сидней (17), Аделаида (14), Брисбен (7), Перт (3) и по разу в новозеландских Кристчёрче (в 1906-м) и Хастингсе (в 1912-м). В 1972 году турнир на полтора десятка лет обосновался в пригороде Мельбурна Куйонге — в Kooyong Lawn Tennis Club, а с 1988 года по настоящее время проводится в Melbourne Park (бывшем Flinders Park).



До 1987 года чемпионат разыгрывался на традиционном для тенниса покрытии — траве, а затем перебрался на особый прорезиненный хард. С 1988 по 2007 год это был зелёный Rebound Ace, а с 2008-го стал синий Plexicushion. Центральный корт Мельбурн-парка был построен в 1988 году и вмещает 15 000 зрителей. В 2000-м он был назван в честь легенды австралийского тенниса Рода Лейвера Rod Laver Arena. Корт оснащён раздвижной крышей, которая позволяет проводить матчи в дождь и сильную жару. Два следующих по значимости корта называются Hisence Arena (10 500) и Margaret Court Arena (7500).



В 2012 году был установлен рекорд посещаемости турнира — 686 006 зрителей, но в розыгрыше-2015 он был перекрыт почти на 18 тысяч — 703 899, а в 2016-м ещё почти на столько же — 720 899.



Призовой фонд турнира традиционно измеряется в австралийских долларах (A $ 1 приблизительно равен US $ 0,75) и в последнее время неизменно увеличивается. В 2012 году общий призовой фонд турнира составлял A $ 26 млн, в 2013-м — A $ 30 млн, в 2014-м — A $ 33 млн, в 2015-м — A $ 40 млн, в 2016-м он увеличен до A$ 44 млн, а в нынешнем — до A$ 50 млн (+14%). При этом победитель в одиночном (мужском или женском) разряде получит A $ 3,7 млн (финалист — A $ 1,9 млн).



Победитель в мужском одиночном разряде помимо денежного чека получает и переходящий кубок Norman Brookes Challenge Cup, названный в честь австралийского теннисиста Нормана Брукса, чемпиона турнира-1911. Чемпионка в женском одиночном разряде получает кубок Daphne Akhurst Memorial Cup, названный в честь пятикратной победительницы турнира австралийской теннисистки Дафны Акхёрст (1925, 1926, 1928—1930).



Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Australian Open



Призовой фонд: общий — А $ 50 млн (победитель — А $ 3,7 млн).



Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 16—29 января .

Разница во времени с Москвой: +8 часов.



Участники: Анжелика Кербер (1), Серена Уильямс (2), Агнешка Радваньска (3), Симона Халеп (4), Доминика Цибулкова (5), Каролина Плишкова (6), Гарбинье Мугуруса (7), Светлана Кузнецова (9), Елена Веснина (16), Дарья Касаткина (26), Анастасия Павлюченкова (27), Екатерина Макарова (30), Евгения Родина (86), Ирина Хромачёва (93), Екатерина Александрова (109), Анна Блинкова (Q), Наталья Вихлянцева (Q), Елизавета Куличкова (Q).



Отказались от участия: Мэдисон Кис (8), Петра Квитова (11), Виктория Азаренко (13), Слоан Стивенс (35), Ана Иванович (63, завершила карьеру), Анна-Лена Фридзам (67), Катрин Беллис (75), Сабина Лисицки (92).



Действующий победитель: Анжелика Кербер.



Турнир в женском одиночном разряде разыгрывается с 1922 года. Некоторое время рекордсменкой по количеству титулов была упомянутая выше Дафна Акхёрст — пять. Затем это достижение перекрыла Нэнси Уинн-Болтон — шесть (1937, 1940, 1946−1948, 1951), а потом уже не было равных Маргарет Смит-Корт, которая завоевала аж 11 титулов на стыке старой и новой эры в теннисе (1960−1966, 1969−1971, 1973).



Если считать победы только в эпоху профессионального тенниса, то тут нет равных Серене Уильямс — шесть (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015). По четыре победы у уже упомянутой Корт, а также Ивонн Гулагонг, Штеффи Граф и Моники Селеш, по три у Мартины Навратиловой и Мартины Хингис, причём Хингис по сей день принадлежит рекорд — в 1997 году она стала самой юной победительницей турнира в одиночном разряде — в возрасте 16 лет и 3 месяца.



В 2008 году первый и пока единственный раз чемпионкой Australian Open стала представительница России Мария Шарапова, ещё 4 раза россиянки добирались до финала: та же Шарапова (2007, 2012, 2015) и Динара Сафина (2009). В нынешнем розыгрыше Мария участия не примет, поскольку продолжает отбывать дисквалификацию за употребление мельдония. Допинг-проба, кстати, была взята у неё как раз в прошлом году в Мельбурне. Не сыграет на Открытом чемпионате Австралии в этот раз и ещё одна бывшая чемпионка — Виктория Азаренко (2012, 2013): в декабре она родила сына, однако в будущем намерена вернуться в теннис.



Тем не менее, в отсутствие Шараповой, в этом году на турнире всё равно внушительное представительство россиянок — 11. Пятеро из них посеяны: Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова (30). Ещё трое пробились в основу через квалификацию: Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева и Елизавета Куличкова. Для Блинковой, Вихлянцевой и Ирины Хромачёвой — это дебют в основе турниров «Большого шлема», а для Екатерины Александровой — на Australian Open.



Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Australian Open



Призовой фонд: общий — A $ 50 млн (победитель — A $ 3,7 млн).



Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 16—29 января .

Разница во времени с Москвой: +8 часов.



Участники: Энди Маррей (1), Новак Джокович (2), Милош Раонич (3), Стэн Вавринка (4), Кей Нисикори (5), Марин Чилич (6), Гаэль Монфис (7), Доминик Тим (8), Андрей Кузнецов (46), Карен Хачанов (53), Михаил Южный (57), Константин Кравчук (85), Даниил Медведев (99), Дмитрий Турсунов (SR), Андрей Рублёв (Q).



Отказались от участия: Хуан-Мартин дель Потро (38), Хуан Монако (65), Кевин Андерсон (67), Джон Миллман (84), Ричардас Беранкис (92), Томми Робредо (SR).



Снялись с турнира: Танаси Коккинакис (SR).



Действующий победитель: Новак Джокович.



Рекордсменом по количеству титулов среди мужчин (шесть) является Рой Эмерсон, завоевавший их до Открытой эры (1961, 1963−1967). Кен Розуолл выиграл два любительских титула (1953, 1955), после чего ушёл в профессионалы и с возникновением Открытой эры выиграл ещё два домашних трофея (1971, 1972). Розуолл является одновременно рекордсменом по самой юной победе (18 лет и 2 месяца) и самой возрастной (37 лет и 2 месяца). В прошлом году Эмерсона догнал Новак Джокович — шесть (2008, 2011−2013, 2015, 2016). По четыре титула у Андре Агасси и Роджера Федерера.



А вот рекордсменам по количеству поражений в финалах является Энди Маррей — пять (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Столько же было у австралийца Джона Бромвича, выступавшего в 1930—1940-х годах. Однако у австралийца есть на счету и два титула, в отличие от Энди. В этом году Маррей и Джокович посеяны под двумя первыми номерами, они же и считаются главными фаворитами букмекеров. Вполне вероятно, что помимо титула, они разыграют ещё и звание первой ракетки мира. Из бывших чемпионов в половину сетки к британцу попали Федерер и Стэн Вавринка, а к сербу — Рафаэль Надаль.

Для теннисистов из России Australian Open — самый успешный среди турниров «Большого шлема». Они дважды завоёвывали здесь титул — Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005) — и ещё трижды добирались до финала — Кафельников (2000) и Сафин (2002, 2004). Из нынешнего поколения россиян на турнире сыграют семеро, причём Андрей Рублёв успешно преодолел квалификацию. Для него, как и для Константина Кравчука с Кареном Хачановым это будет дебют в основе Australian Open, а для Даниила Медведева — в основе турнира «Большого шлема».