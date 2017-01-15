Джек Сок присоединился к лидерам Чемпионской гонки ATP после победы в Окленде

Сок в субботу выиграл турнир в новозеландском Окленде, одолев в финале португальца Жуана Соузу, и набрал 250 рейтинговых очков. Теперь по этому показателю он делит первое место с сербом Новаком Джоковичем, болгарином Григором Димитровым и испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Также за победу на турнире в Сиднее 250 очков получил представитель Люксембурга Жиль Мюллер, однако он расположился на пятом месте в рейтинге, так как провел уже два турнира в текущем году.

В первой сотне гонки также присутствуют четверо россиян: Даниил Медведев занимает 6-е место, Андрей Кузнецов — 32-е, Андрей Рублев — 54-е, Михаил Южный — 99-е.