Джек Сок присоединился к лидерам Чемпионской гонки ATP после победы в Окленде
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Американец Джек Сок вошел в число лидеров Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которой опубликована на сайте организации.
Сок в субботу выиграл турнир в новозеландском Окленде, одолев в финале португальца Жуана Соузу, и набрал 250 рейтинговых очков. Теперь по этому показателю он делит первое место с сербом Новаком Джоковичем, болгарином Григором Димитровым и испанцем Роберто
В первой сотне гонки также присутствуют четверо россиян: Даниил Медведев занимает 6-е место, Андрей Кузнецов — 32-е, Андрей Рублев — 54-е, Михаил Южный — 99-е.
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