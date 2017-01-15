Australian Open. Состоялась жеребьёвка турнира в мужском парном разряде

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Возглавили посев французы Пьер-Юге Эрбер и Николя Маю, которые в стартовом матче будут противостоять своему соотечественнику Адриану Маннарино и Адилю Шамасдину из Канады.

Российский дуэт теннисистов в составе Андрея Кузнецова и Карена Хачанова сразится с американцем Скоттом Липски и Йонатаном Эрлихом из Израиля.