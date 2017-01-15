Australian Open. Состоялась жеребьёвка турнира в мужском парном разряде
Стали известны результаты жеребьёвки мужских парных соревнований на Открытом чемпионате Австралии.
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Возглавили посев французы
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