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https://sport.mail.ru/news/tennis/28431308/
15 января 2017, 11:43 | Теннис | GoTennis.ru

Australian Open. Состоялась жеребьёвка турнира в мужском парном разряде

Стали известны результаты жеребьёвки мужских парных соревнований на Открытом чемпионате Австралии.

Стали известны результаты жеребьёвки мужских парных соревнований на Открытом чемпионате Австралии. Увеличить
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Возглавили посев французы Пьер-Юге Эрбер и Николя Маю, которые в стартовом матче будут противостоять своему соотечественнику Адриану Маннарино и Адилю Шамасдину из Канады.

Российский дуэт теннисистов в составе Андрея Кузнецова и Карена Хачанова сразится с американцем Скоттом Липски и Йонатаном Эрлихом из Израиля.

Россиянин Михаил Южный и немец Филипп Петцшнер померятся силами с румыном Хорией Текэу и Жаном-Жюльеном Ройером из Нидерландов.
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