Россиянин Андрей Кузнецов поднялся на 45-е место в мировом рейтинге АТР
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Россиянин Андрей Кузнецов поднялся на 45-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в воскресенье.
Кузнецов на минувшей неделе сумел добраться до полуфинала турнира в Сиднее, за счет чего разменял три позиции в рейтинге, где ранее шел на 48-м месте. На две позиции вверх поднялся и другой россиянин Даниил Медведев, занявший 63-ю строчку, а вот Михаил Южный наоборот потерял за неделю 11 позиций и теперь располагается на 70-м месте.
В первой 20-ке рейтинга произошли два изменения. Австралиец Ник Кирьос поменялся местами с испанцем Роберто
Рейтинг ATP, версия от 16 января:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12560 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780,
3 (3). Милош Раонич (Канада) — 5290,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5155,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 5010,
6 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3625,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3605,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3415,
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3195,
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060….
45 (48). Андрей Кузнецов (Россия) — 1015….
52 (51). Карен Хачанов (Россия) — 875….
63 (65). Даниил Медведев (Россия) — 751….
70 (59). Михаил Южный (Россия) — 707….
88 (88). Константин Кравчук (Россия) — 642.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter