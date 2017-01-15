Россиянин Андрей Кузнецов поднялся на 45-е место в мировом рейтинге АТР

Кузнецов на минувшей неделе сумел добраться до полуфинала турнира в Сиднее, за счет чего разменял три позиции в рейтинге, где ранее шел на 48-м месте. На две позиции вверх поднялся и другой россиянин Даниил Медведев, занявший 63-ю строчку, а вот Михаил Южный наоборот потерял за неделю 11 позиций и теперь располагается на 70-м месте.

В первой 20-ке рейтинга произошли два изменения. Австралиец Ник Кирьос поменялся местами с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, и поднялся на 13-е место, а американец Джек Сок после победы на турнире в Окленде поднялся сразу на три позиции в рейтинге и подвинул хорвата Иво Карловича с 20-го места.

Рейтинг ATP, версия от 16 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12560 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780,

3 (3). Милош Раонич (Канада) — 5290,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5155,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 5010,

6 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3625,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3605,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3415,

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3195,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060….

45 (48). Андрей Кузнецов (Россия) — 1015….

52 (51). Карен Хачанов (Россия) — 875….

63 (65). Даниил Медведев (Россия) — 751….

70 (59). Михаил Южный (Россия) — 707….

88 (88). Константин Кравчук (Россия) — 642.