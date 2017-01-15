Australian Open. Павлюченковой и Бабош в первом круге достались сестры Уильямс
Уже в первом круге парного женского разряда Открытого чемпионата Австралии паре Анастасия Павлюченкова (Россия) — Тимя Бабош (Венгрия) в соперницы достались сестры Уильямс.
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