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15 января 2017, 11:03 | Теннис | Спортфакт

Australian Open. Павлюченковой и Бабош в первом круге достались сестры Уильямс

Уже в первом круге парного женского разряда Открытого чемпионата Австралии паре Анастасия Павлюченкова (Россия) — Тимя Бабош (Венгрия) в соперницы достались сестры Уильямс.

Уже в первом круге парного женского разряда Открытого чемпионата Австралии паре Анастасия Павлюченкова (Россия) — <span class=error>Тимя</span> <span class=error>Бабош</span> (Венгрия) в соперницы достались сестры <span class=error>Уильямс</span>. Увеличить
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