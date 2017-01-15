Симона Халеп: Приехала в Австралию пораньше, чтобы успеть привыкнуть к жаре

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«В ней не было ничего необычного за одним исключением — я приехала в Австралию пораньше, чтобы успеть адаптироваться к жаркой погоде. В нашей стране сейчас очень холодно. Так что в этот раз Рождество я отмечала вдали от дома.