Симона Халеп: Приехала в Австралию пораньше, чтобы успеть привыкнуть к жаре
Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о своей подготовке к Открытому чемпионату Австралии.
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«В ней не было ничего необычного за одним исключением — я приехала в Австралию пораньше, чтобы успеть адаптироваться к жаркой погоде. В нашей стране сейчас очень холодно. Так что в этот раз Рождество я отмечала вдали от дома.
Новогодние праздники здесь совсем не такие, как в Румынии. Тут все ходят в шлёпанцах и плавают в бассейне. На родине я привыкла к официальному стилю одежды и большому застолью. А здесь всё проходило весело и непринуждённо, — цитирует Халеп
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