Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28430957/
15 января 2017, 10:43 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп: Приехала в Австралию пораньше, чтобы успеть привыкнуть к жаре

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о своей подготовке к Открытому чемпионату Австралии.

Румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> рассказала о своей подготовке к Открытому чемпионату Австралии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В ней не было ничего необычного за одним исключением — я приехала в Австралию пораньше, чтобы успеть адаптироваться к жаркой погоде. В нашей стране сейчас очень холодно. Так что в этот раз Рождество я отмечала вдали от дома.

Новогодние праздники здесь совсем не такие, как в Румынии. Тут все ходят в шлёпанцах и плавают в бассейне. На родине я привыкла к официальному стилю одежды и большому застолью. А здесь всё проходило весело и непринуждённо, — цитирует Халеп пресс-служба Australian Open.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
15 января

Эшли Барти: С нетерпением жду стартового матча

Симона Халеп: Приехала в Австралию пораньше, чтобы успеть привыкнуть к жаре

Australian Open. Состоялась жеребьёвка соревнований в женском парном разряде