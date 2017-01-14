Шарапова не будет проводить матчи до официального возвращения на корт
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова не будет проводить выставочные матчи до официального возвращения на корт. Об этом ТАСС сообщили в компании IMG, представляющей интересы спортсменки.
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Ранее стало известно, что Шарапова проведет свой первый официальный матч после возвращения на корт 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
«Мария не будет выступать в (выставочных) турнирах до своего официального возвращения на корт», — сообщил собеседник агентства.
Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.
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