Шарапова не будет проводить матчи до официального возвращения на корт

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Ранее стало известно, что Шарапова проведет свой первый официальный матч после возвращения на корт 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.

«Мария не будет выступать в (выставочных) турнирах до своего официального возвращения на корт», — сообщил собеседник агентства.

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля нынешнего года.