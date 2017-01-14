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14 января 2017, 15:16 | Теннис | Чемпионат.com

Домашняя победа Конты и первый полуфинал Кузнецова

На последней неделе перед Australian Open Андрей Кузнецов обновил рекордный результат в АТР, а Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира.

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Самая значимая победа Касаткиной
При огромном количестве схожестей в мужском и женском туре, у них достаточно и различий. К примеру, в календаре у мужчин перед «Большими шлемами» никогда не бывает турнира хотя бы категории АТР-500. У девушек же встречаются «Премьеры». За неделю до старта Открытого чемпионата Австралии самый престижный турнир среди подготовительных прошёл в Сиднее.

Как и все турниры на этой неделе, его тоже немного потрясла волна отказов, но на фоне той, что накрыла Хобарт — это были мелочи. Каролина Плишковапосле успешной первой недели предпочла на второй отдохнуть — стандартный тактический ход.

А вот первая ракетка мира Анжелика Кербер в Брисбене сыграла не так хорошо, поэтому решила ещё получить игровую практику в Сиднее. Правда и на этом турнире немка надолго не задержалась.

Первый раунд Кербер пропустила, а во втором играла с Дарьей Касаткиной. Россиянка в первом круге не без труда прошла Тимя Бабош. Венгерка играла лучше первые полтора сета, но потом Дарья наладила свой теннис и одержала волевую победу. В матче с Кербер россиянка постоянно была впереди. Анжелика со старта смотрелась очень вяло, непривычно много ошибалась, а Дарья этим пользовалась. В отдельные отрезки Анжелика добавляла. Это помогло ей отыграть сетбол и дойти до тай-брейка, но там в ключевой момент немка грубо ошиблась с сетбола.

Во второй партии Анжелика продолжала допускать неточности в ключевые моменты. Касаткина нервничала, в чём призналась своему наставнику. Но тем не менее она поддерживала уровень игры, которого в тот день было достаточно для победы над Кербер. Может, матч не получился зрелищным, но зато Дарья одержала статусную победу над лидером рейтинга — 7:6, 6:2. Россиянка впервые обыграла теннисистку из топ-5.

Закрепить успех не получилось, так как на следующий день Касаткина уступила Йоханне Конте. Однако британка на этой неделе показывала очень хорошую игру, и проиграть ей было не зазорно. Во втором сете у Дарьи было немало шансов, но она их не использовала. Забегая вперёд отметим, что второй сет против Касаткиной был для Конты самым тяжёлым на турнире.

Павлюченкова преуспела в паре
Помимо Касаткиной, в сетке в Сиднее было ещё четыре россиянки. Елена Веснина отказалась от продолжения встречи посреди матча с Коко Вандевеге, но заверила, что к старту «Шлема» должна быть в порядке. Екатерина Макарова в первом круге не справилась с Барборой Стрыцовой.

Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова сыграли между собой во втором круге. Светлана из шести предыдущих матчей с соотечественницей выиграла пять, но на сей раз лучше была Анастасия. Кстати, Кузнецова год назад победила на этом соревновании, так что она не смогла защитить титул.

Павлюченкова в четвертьфинале уступила Эжени Бушар почти без борьбы — 2:6, 3:6. Для Анастасии это был восьмой кряду проигранный четвертьфинал. Зато россиянка блеснула в парном разряде, где она вместе с Тимя Бабош выиграла титул. По ходу турнира они победили весьма звёздные дуэты — Вандвеге / Хингис и Мирза / Стрыцова.

Стрыцова на этом турнире провела больше всех времени на корте. В одиночном разряде она была в полуфинале. Её четвертьфинальная встреча с Каролиной Возняцки продолжалась почти три с половиной часа, причём выпала она на самое жаркое время в чрезвычайно жаркий день. Чешка проиграла тай-брейк второго сета со счёта 5:0, но всё-таки одержала тяжёлую победу. Правда, сил на полуфинал против Радваньской у неё уже не осталось, и она взяла лишь три гейма. В другом полуфинале Конта тоже легко обыграла Бушар. В прошлом сезоне Агнешка дважды переигрывала Конту. Причём в финале Пекина она сделала это весьма уверенно. Но в этом поединке Йоханна расправилась с третьей ракеткой мира достаточно легко. Никакие игровые уловки польки не могли сбить британку с пути, она прекрасно подавала и глубоко направляла мячи с приёма — 6:4, 6:2. Йоханна выиграла лишь второй титул в карьере и поднялась на рекордное для себя девятое место, обойдя Кузнецову. В Мельбурне Конте защищать очки за полуфинал.

Кстати, Йоханна сейчас представляет Великобританию, но она родилась в Австралии. А если точнее, то в Сиднее, то есть фактически Конта одержала домашнюю победу.

Мертенс прорвалась в Хобарте
Удивительная вакханалия была в основной сетке Хобарта. Уже после жеребьёвки с турнира снялись Риске, Синякова, Гёргес, Конюх, Корне, Осака и Эррани! Таким образом в сетке образовалось место для семи «лаки-лузеров». При этом далеко не все теннисистки, рано проигравшие в квалификации, рвались в основную сетку. Некоторые покинули Хобарт пораньше, чтобы сыграть в квалификации Australian Open. В итоге очередь даже дошла до Куруми Нары, проигравшей в первом (из трёх) раунде квалификации.

В матче второго круга Мертенс — Викери обе девушки вызвали врача после первого гейма. Викери успела отказаться от продолжения матча быстрее соперницы, что позволило ей успеть на квалификацию в Мельбурне. Только там она проиграла в первом раунде, а Мертенс продолжила своё шествие по турниру в Хобарте.

В итоге Элисе выиграла восемь матчей на этой неделе и завоевала первый титул. Мертенс начинала соревнование на 123-м месте, а в итоге рванёт на 82-е. В решающем матче 21-летняя бельгийка обыграла опытную Монику Никулеску.

Кузнецов прервал череду неудач в ¼ финала
Российские теннисисты продолжили обновлять свои рекорды на старте сезона. На первой неделе до финала Ченная дошёл Даниил Медведев, а на второй лучший результат в АТР показал Андрей Кузнецов. Первой ракетке России поначалу немного везло. Два первых матча в Сиднее он выиграл на отказах соперников — Клижана и де Минора.

В четвертьфинале он играл против Карреньо-Бусты. И именно эта стадия всегда была самой тяжёлой для Андрея, он уступил предыдущие 10 четвертьфиналов. И здесь Андрей начал не очень удачно, но затем разыгрался и во второй половине доминировал на корте. Год назад в Сиднее свою серию четвертьфиналов (0−17) прервал Габашвили. Так что Сидней становится удачным местом для россиян. В своём первом полуфинале Андрей соперничал с Даниэлем Эвансос, который в четвертьфинале неожиданно остановил Доминика Тима. Андрей снова начал неудачно, но затем разыгрался. Но в отличие от предыдущего матча, здесь в третьем сете его оппонент был явно свежее. Россиянин сменил тактику и начал чаще ходить к сетке. Делал он это весьма успешно, вот только к тому времени он уже уступал с брейком и догнать британца не сумел.

В решающем матче Эванс играл с Жилем Мюллером. 33-летний спортсмен в последние пару лет вышел на пик своей карьеры. Однако выиграть титул он никак не мог. У него было пять финалов (первые два ещё в 2004 и 2005 годах против Хьюитта и Агасси), и все неудачные. И вот в Сиднее Жиль всё-таки снял своё проклятие и добрался до первого титула — 7:6, 6:2. Этот момент очень многое значил для Мюллера, поэтому он не смог сдержать слёз. Отпраздновавшие успех отца дети Жиля сделали церемонию награждения особенно трогательной. Ещё один турнир на этой неделе состоялся в Окленде. Там неудачно выступил Карен Хачанов. Россиянин уступил напряжённый матч Лу Яньсюню. Причём у Карена были шансы закончить встречу в двух сетах, но дело дошло до третьего. Там Хачанов отыграл подачу соперника на матч. Карен и Лу бились в напряжённом захватывающем тай-брейке. В решающие моменты Лу действовал смелее, отыграл два матчбола и одержал победу — 11:9.
А титул достался американцу Джеку Соку, который в непростом финале обыграл португальца Жоау Соузу. Джек выиграл свой второй титул в карьере и на следующей неделе впервые войдёт в топ-20. На Открытом чемпионате Австралии Сок может сыграть с Хачановым во втором круге.

Также на этой неделе завершилась квалификация к Открытому чемпионату Австралии. В основную сетку прошёл Андрей Рублёв, а также три россиянки — Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Елизавета Куличкова. Первые матчи основной сетки начнутся 16 января.
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