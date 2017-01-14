Домашняя победа Конты и первый полуфинал Кузнецова
На последней неделе перед Australian Open Андрей Кузнецов обновил рекордный результат в АТР, а Дарья Касаткина обыграла первую ракетку мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Самая значимая победа Касаткиной
При огромном количестве схожестей в мужском и женском туре, у них достаточно и различий. К примеру, в календаре у мужчин перед «Большими шлемами» никогда не бывает турнира хотя бы категории АТР-500. У девушек же встречаются «Премьеры». За неделю до старта Открытого чемпионата Австралии самый престижный турнир среди подготовительных прошёл в Сиднее.
Как и все турниры на этой неделе, его тоже немного потрясла волна отказов, но на фоне той, что накрыла Хобарт — это были мелочи. Каролина Плишковапосле успешной первой недели предпочла на второй отдохнуть — стандартный тактический ход.
А вот первая ракетка мира Анжелика Кербер в Брисбене сыграла не так хорошо, поэтому решила ещё получить игровую практику в Сиднее. Правда и на этом турнире немка надолго не задержалась.
Первый раунд Кербер пропустила, а во втором играла с Дарьей Касаткиной. Россиянка в первом круге не без труда прошла Тимя Бабош. Венгерка играла лучше первые полтора сета, но потом Дарья наладила свой теннис и одержала волевую победу. В матче с Кербер россиянка постоянно была впереди. Анжелика со старта смотрелась очень вяло, непривычно много ошибалась, а Дарья этим пользовалась. В отдельные отрезки Анжелика добавляла. Это помогло ей отыграть сетбол и дойти до
Во второй партии Анжелика продолжала допускать неточности в ключевые моменты. Касаткина нервничала, в чём призналась своему наставнику. Но тем не менее она поддерживала уровень игры, которого в тот день было достаточно для победы над Кербер. Может, матч не получился зрелищным, но зато Дарья одержала статусную победу над лидером рейтинга — 7:6, 6:2. Россиянка впервые обыграла теннисистку из топ-5.
Закрепить успех не получилось, так как на следующий день Касаткина уступила Йоханне Конте. Однако британка на этой неделе показывала очень хорошую игру, и проиграть ей было не зазорно. Во втором сете у Дарьи было немало шансов, но она их не использовала. Забегая вперёд отметим, что второй сет против Касаткиной был для Конты самым тяжёлым на турнире.
Павлюченкова преуспела в паре
Помимо Касаткиной, в сетке в Сиднее было ещё четыре россиянки. Елена Веснина отказалась от продолжения встречи посреди матча с Коко Вандевеге, но заверила, что к старту «Шлема» должна быть в порядке. Екатерина Макарова в первом круге не справилась с Барборой Стрыцовой.
Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова сыграли между собой во втором круге. Светлана из шести предыдущих матчей с соотечественницей выиграла пять, но на сей раз лучше была Анастасия. Кстати, Кузнецова год назад победила на этом соревновании, так что она не смогла защитить титул.
Павлюченкова в четвертьфинале уступила Эжени Бушар почти без борьбы — 2:6, 3:6. Для Анастасии это был восьмой кряду проигранный четвертьфинал. Зато россиянка блеснула в парном разряде, где она вместе с Тимя Бабош выиграла титул. По ходу турнира они победили весьма звёздные дуэты — Вандвеге / Хингис и Мирза / Стрыцова.
Стрыцова на этом турнире провела больше всех времени на корте. В одиночном разряде она была в полуфинале. Её четвертьфинальная встреча с Каролиной Возняцки продолжалась почти три с половиной часа, причём выпала она на самое жаркое время в чрезвычайно жаркий день. Чешка проиграла
Кстати, Йоханна сейчас представляет Великобританию, но она родилась в Австралии. А если точнее, то в Сиднее, то есть фактически Конта одержала домашнюю победу.
Мертенс прорвалась в Хобарте
Удивительная вакханалия была в основной сетке Хобарта. Уже после жеребьёвки с турнира снялись Риске, Синякова, Гёргес, Конюх, Корне, Осака и Эррани! Таким образом в сетке образовалось место для семи «лаки-лузеров». При этом далеко не все теннисистки, рано проигравшие в квалификации, рвались в основную сетку. Некоторые покинули Хобарт пораньше, чтобы сыграть в квалификации Australian Open. В итоге очередь даже дошла до Куруми Нары, проигравшей в первом (из трёх) раунде квалификации.
В матче второго круга Мертенс — Викери обе девушки вызвали врача после первого гейма. Викери успела отказаться от продолжения матча быстрее соперницы, что позволило ей успеть на квалификацию в Мельбурне. Только там она проиграла в первом раунде, а Мертенс продолжила своё шествие по турниру в Хобарте.
В итоге Элисе выиграла восемь матчей на этой неделе и завоевала первый титул. Мертенс начинала соревнование на 123-м месте, а в итоге рванёт на 82-е. В решающем матче 21-летняя бельгийка обыграла опытную Монику Никулеску.
Кузнецов прервал череду неудач в ¼ финала
Российские теннисисты продолжили обновлять свои рекорды на старте сезона. На первой неделе до финала Ченная дошёл Даниил Медведев, а на второй лучший результат в АТР показал Андрей Кузнецов. Первой ракетке России поначалу немного везло. Два первых матча в Сиднее он выиграл на отказах соперников — Клижана и де Минора.
В четвертьфинале он играл против
В решающем матче Эванс играл с Жилем Мюллером. 33-летний спортсмен в последние пару лет вышел на пик своей карьеры. Однако выиграть титул он никак не мог. У него было пять финалов (первые два ещё в 2004 и 2005 годах против Хьюитта и Агасси), и все неудачные. И вот в Сиднее Жиль
А титул достался американцу Джеку Соку, который в непростом финале обыграл португальца Жоау Соузу. Джек выиграл свой второй титул в карьере и на следующей неделе впервые войдёт в топ-20. На Открытом чемпионате Австралии Сок может сыграть с Хачановым во втором круге.
Также на этой неделе завершилась квалификация к Открытому чемпионату Австралии. В основную сетку прошёл Андрей Рублёв, а также три россиянки — Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Елизавета Куличкова. Первые матчи основной сетки начнутся 16 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter