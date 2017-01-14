Домашняя победа Конты и первый полуфинал Кузнецова

Самая значимая победа Касаткиной

При огромном количестве схожестей в мужском и женском туре, у них достаточно и различий. К примеру, в календаре у мужчин перед «Большими шлемами» никогда не бывает турнира хотя бы категории АТР-500. У девушек же встречаются «Премьеры». За неделю до старта Открытого чемпионата Австралии самый престижный турнир среди подготовительных прошёл в Сиднее.



Как и все турниры на этой неделе, его тоже немного потрясла волна отказов, но на фоне той, что накрыла Хобарт — это были мелочи. Каролина Плишковапосле успешной первой недели предпочла на второй отдохнуть — стандартный тактический ход.



А вот первая ракетка мира Анжелика Кербер в Брисбене сыграла не так хорошо, поэтому решила ещё получить игровую практику в Сиднее. Правда и на этом турнире немка надолго не задержалась.



Первый раунд Кербер пропустила, а во втором играла с Дарьей Касаткиной. Россиянка в первом круге не без труда прошла Тимя Бабош. Венгерка играла лучше первые полтора сета, но потом Дарья наладила свой теннис и одержала волевую победу. В матче с Кербер россиянка постоянно была впереди. Анжелика со старта смотрелась очень вяло, непривычно много ошибалась, а Дарья этим пользовалась. В отдельные отрезки Анжелика добавляла. Это помогло ей отыграть сетбол и дойти до тай-брейка, но там в ключевой момент немка грубо ошиблась с сетбола.



Во второй партии Анжелика продолжала допускать неточности в ключевые моменты. Касаткина нервничала, в чём призналась своему наставнику. Но тем не менее она поддерживала уровень игры, которого в тот день было достаточно для победы над Кербер. Может, матч не получился зрелищным, но зато Дарья одержала статусную победу над лидером рейтинга — 7:6, 6:2. Россиянка впервые обыграла теннисистку из топ-5.



Закрепить успех не получилось, так как на следующий день Касаткина уступила Йоханне Конте. Однако британка на этой неделе показывала очень хорошую игру, и проиграть ей было не зазорно. Во втором сете у Дарьи было немало шансов, но она их не использовала. Забегая вперёд отметим, что второй сет против Касаткиной был для Конты самым тяжёлым на турнире.

Павлюченкова преуспела в паре

Помимо Касаткиной, в сетке в Сиднее было ещё четыре россиянки. Елена Веснина отказалась от продолжения встречи посреди матча с Коко Вандевеге, но заверила, что к старту «Шлема» должна быть в порядке. Екатерина Макарова в первом круге не справилась с Барборой Стрыцовой.



Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова сыграли между собой во втором круге. Светлана из шести предыдущих матчей с соотечественницей выиграла пять, но на сей раз лучше была Анастасия. Кстати, Кузнецова год назад победила на этом соревновании, так что она не смогла защитить титул.



Павлюченкова в четвертьфинале уступила Эжени Бушар почти без борьбы — 2:6, 3:6. Для Анастасии это был восьмой кряду проигранный четвертьфинал. Зато россиянка блеснула в парном разряде, где она вместе с Тимя Бабош выиграла титул. По ходу турнира они победили весьма звёздные дуэты — Вандвеге / Хингис и Мирза / Стрыцова.



Стрыцова на этом турнире провела больше всех времени на корте. В одиночном разряде она была в полуфинале. Её четвертьфинальная встреча с Каролиной Возняцки продолжалась почти три с половиной часа, причём выпала она на самое жаркое время в чрезвычайно жаркий день. Чешка проиграла тай-брейк второго сета со счёта 5:0, но всё-таки одержала тяжёлую победу. Правда, сил на полуфинал против Радваньской у неё уже не осталось, и она взяла лишь три гейма. В другом полуфинале Конта тоже легко обыграла Бушар. В прошлом сезоне Агнешка дважды переигрывала Конту. Причём в финале Пекина она сделала это весьма уверенно. Но в этом поединке Йоханна расправилась с третьей ракеткой мира достаточно легко. Никакие игровые уловки польки не могли сбить британку с пути, она прекрасно подавала и глубоко направляла мячи с приёма — 6:4, 6:2. Йоханна выиграла лишь второй титул в карьере и поднялась на рекордное для себя девятое место, обойдя Кузнецову. В Мельбурне Конте защищать очки за полуфинал.



Кстати, Йоханна сейчас представляет Великобританию, но она родилась в Австралии. А если точнее, то в Сиднее, то есть фактически Конта одержала домашнюю победу.