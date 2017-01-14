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https://sport.mail.ru/news/tennis/28426176/
14 января 2017, 14:14 | Теннис | Чемпионат.com

С. Уильямс: Приехала на Australian Open не для того, чтобы проиграть в 1-м круге

Вторая ракетка мира американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча первого круга Открытого чемпионата Австралии со швейцаркой Белиндой Бенчич.

«Я испытываю отличные чувства от возвращения в Мельбурн-парк. Я очень много тренировалась и чувствую себя хорошо. Надеюсь, я смогу сильно улучшить свою игру по сравнению с турниром в Окленде, потому что хуже играть нельзя. В этом сезоне я не буду играть много, но и в прошлые годы я не проводила очень много турниров. Я хочу действовать стабильно и проводить много матчей на крупных турнирах.

Думаю, для нас обоих будет здорово начать турнир с такого матча. Белинда хорошо выступила здесь в прошлом сезоне, а также у неё есть опыт победы в матче со мной. Я понимаю, что матч будет трудным, но я сюда приехала не для того, чтобы проиграть в первом круге. Я постараюсь показать свой лучший теннис. Будет здорово, если мне удастся сыграть так, как на тренировках», — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт турнира.
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